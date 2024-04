V predčasných dôchodkoch nastanú čoskoro zásadné zmeny. Nárok na ne bude mať menej ľudí

Minulý rok odišlo do predčasnej penzie mnoho ľudí, dôvodom bola výhodná valorizácia. Aj tento rok štát predpokladá podobnú situáciu.

Vláda schválila novelu zákona, v dôsledku ktorej nastanú v predčasných dôchodkoch zásadné zmeny. Nárok na penziu po štyridsiatich odpracovaných rokoch bude mať menej ľudí. Novela zároveň upravuje aj percentá, o koľko sa bude predčasným penzistom krátiť penzia oproti riadnemu starobnému dôchodku. Novinky budú platiť od polovice mája, upozorňuje Pravda.

Minulý rok odišlo do predčasnej penzie mnoho ľudí vďaka výhodnej valorizácii. Aj tento rok je valorizácia novopriznaných penzií stále vysoká (14,5 %), a tak štát predpokladá podobný scenár. Koaliční poslanci preto predložili k novele zákona o sociálnom poistení pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku.

Ako to bude fungovať po novom?

Na základe schválenej novely sa zruší skracovanie penzie o 0,3 % za mesiac po 40 odpracovaných rokoch. Od polovice mája tohto roku sa bude krátiť o 0,5 % za mesiac.

Po novom sa 40 odpracovaných rokov ako podmienka nároku na predčasný dôchodok nahrádza potrebným odpracovaným obdobím. To štát vypočíta ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku za príslušný kalendárny rok a čísla 23. Číslo 23 zvolil preto, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023 – ide o ročník 1960 s 40 odpracovanými rokmi.

Po novoschválenej novele to bude vyzerať tak, že napríklad ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace na to, aby šiel do predčasnej penzie. Ročník 1962 pôjde do penzie po 40 odpracovaných rokoch a 4 mesiacoch. Ročník 1963 po 40 rokov a 6 mesiacoch a tak ďalej.