Čech stavil 400 korún, vyhral 130 miliónov. Nemusí pracovať do konca života

Spoločnosť Sazka uviedla, že ide o závratnú sumu, no v rámci Eurojackpotu je to „len“ menšia výhra.

Čech vyhral v lotérii Eurojackpot takmer 130 miliónov českých korún, čo je v prepočte 5,13 milióna eur. Výherca podal tiket s náhodným tipom za 400 českých korún (15,9 eura), informuje portál Novinky.cz.

Výherca trafil v piatom stĺpci všetkých päť čísel z prvého osudia (35, 36, 37, 41, 48) a jedno číslo z dvoch (12) v druhom osudí. „Je to štvrtá najvyššia výhra v Eurojackpote v Českej republike. Celkovo je to dvanásta najvyššia výhra v histórii v Českej republike vrátane športky a ďalších hier Sazky,“ povedal Martin Babec, manažér lotérie Sazka.

Spoločnosť Sazka uviedla, že hoci ide o závratnú sumu, v rámci Eurojackpotu je to „len“ výhra v druhom poradí. Ak by stávkar získal výhru v prvom poradí, vyniesla by mu takmer tri miliardy korún (119 milióny eur).

Ilustračná fotka. Zdroj: Flickr/Tim Reckmann/na voľné použitie