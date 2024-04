Za pracovnú cestu z Bratislavy do Košíc dostaneš stovky eur. Štát navyšuje sumy, ktoré preplatí za pohonné hmoty

Nové opatrenie vstúpi do platnosti už od 1. mája.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zavádza nové opatrenie zvyšujúce sumu, ktorá pracujúcim prepláca pohonné hmoty na pracovných cestách, ak zamestnanec cestuje vlastným vozidlom.

Štát zvýši preplácanú finančnú náhradu na osobné vozidlá od 1. mája o 0,003 € na jeden kilometer, upozorňuje advokátska kancelária Ružička and Partners. V prípade cesty z Bratislavy do Košíc a naspäť by si tak dostal približne 250 eur.

Suma základnej náhrady za kilometer bude pre jednostopové vozidlá (motocykle, skútre) a trojkolky vo výške 0,075 eura (predtým 0,071 eura). V prípade osobných áut to bude 0,265 eura (predtým 0,252 eura). Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Prehľad zmien:

Platnosť zmien Jednostopové vozidlá a trojkolky Osobné autá 1. máj 2024 0,075 € 0,265 € 1. júl 2023 0,071 € 0,252 € 1. apríl 2023 0,067 € 0,239 € 1. september 2022 0,063 € 0,227 € 1. máj 2022 0,059 € 0,213 € 1. jún 2019 0,053 € 0,193 € 1. január 2009 0,050 € 0,183 €