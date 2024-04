Slovenský developer JTRE expanduje do Nemecka. V centre Berlína postaví novú stavbu ako z budúcnosti

Slovenská firma od finančnej skupiny J&T vstupuje na nemecký trh.

Slovenský developer JTRE expanduje do Nemecka. Po úspešnej realizácii prvých londýnskych projektov prichádza aj do Berlína. Nový projekt v centre mesta by mal priniesť miesto na aktívny život a prácu vo vznikajúcej modernej štvrti Europacity.

„Vstupujeme na trhy, kde chceme dlhodobo pôsobiť. Podobne ako v Londýne, aj v Berlíne sme vytvorili pobočku JTRE pre nemecký trh,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Europacity zahŕňa štyri funkčne rôznorodé súčasti. Okrem bývania, kancelárií, hotela a denného centra pre deti prinesie gastronómiu, obchody a služby v živom parteri budov. Práce na pozemku by sa mali začať v máji tohto roka a koncom leta sa začne s realizáciou hrubej stavby.

Rezidenti budú môcť využívať zelený vnútroblok s oddychovou zónou a detským ihriskom, viac ako 300 cyklostojanov s kompletným zázemím, podzemnú garáž s nabíjačkami pre elektromobily.