FOTO: Satelitná snímka odhalila, že Čína poskytuje Rusku prístav pre loď prevážajúcu zbrane z KĽDR

Čína umožňuje vo svojom prístave kotviť ruskej nákladnej lodi, na ktorú USA uvalili sankcie a ktorá zrejme preváža do Ruska zbrane zo Severnej Kórey.



Zo satelitných snímok, ktoré agentúre Reuters poskytol britský think tank Royal United Services Institute (RUSI), vyplýva, že loď Angara kotví od februára v lodenici v provincii Če-ťiang. Podľa tejto organizácie zaoberajúcej sa otázkami národnej a medzinárodnej bezpečnosti táto loď od augusta 2023 prepravila do ruských prístavov tisíce kontajnerov. Predpokladá sa, že obsahujú severokórejskú muníciu.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Washington má tieto informácie k dispozícii a konfrontoval s nimi aj orgány v Pekingu. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone i čínske ministerstvo zahraničných vecí však tvrdia, že nemajú informácie o kotvení lode v prístave provincie Če-ťiang.



„Vyzývame všetky členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN) č. 2397,“ uviedol hovorca ministerstva. Spomínaná rezolúcia OSN umožňuje krajinám skontrolovať, zadržať a skonfiškovať každé plavidlo vo svojich teritoriálnych vodách, ktoré je podozrivé z účasti na zakázaných aktivitách so Severnou Kóreou.



Prítomnosť lode v čínskom prístave zvýrazňuje rastúce obavy USA a jej spojencov z podpory Moskvy vo vojne na Ukrajine zo strany Číny. Námestník amerického ministra zahraničných vecí Kurt Campbell nedávno povedal, že Washington sa nebude „nečinne prizerať“, ak Peking zvýši svoju pomoc Rusku.

China allows a Russian ship carrying weapons from North Korea to hide in its port



