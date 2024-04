PRIESKUM: Na prvom mieste zostáva Smer-SD. Do parlamentu by sa prekrúžkovala Republika (+graf)

Pred bránou parlamentu by zostal Matovič aj Demokrati.

Podľa nového prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza sa na čele najsilnejších strán drží Smer-SD s 21,1 %. Na druhom mieste je aj naďalej Progresívne Slovensko s 19,7 %. Trojicu najsilnejších strán uzatvára strana Hlas-SD s rovnými 18 %.

Do parlamentu by sa prekrúžkovala aj strana SaS so 7 %. KDH by získalo 6,9 % a stranu SNS by volilo 5,3 % Slovákov. V parlamente by sedela aj mimoparlamentná Republika, ktorú by volilo 5,5 % voličov.

Mimo parlamentu by zostala koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Volilo by ju 5,2 % ľudí. Koalícia však na vstup do parlamentu potrebovala až 7 %.

Neprekrúžkovala by sa ani strana Aliancia (4,5 %), Demokrati (3,5 %), Sme rodina (2,9 %) a Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko (0,9 %).