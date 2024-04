Studenková, Stanke, Magálová a desiatky ďalších umelcov vyzvali Fica, aby sa ospravedlnil za hanebné výroky. Poslali mu list

Vo výzve apelujú na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby vyvodil trestnoprávnu zodpovednosť za podnecovanie k nenávisti.

Desiatky známych umelcov vyzvali Roberta Fica, aby sa ospravedlnil za hanebné výroky, ktoré povedal na tlačovej konferencii po kontrolnom dni na Ministerstve kultúry SR (22. apríla), informuje O médiách.

Ficove výroky majú podľa nich vplyv na nárast hrubosti, vulgárnosti, ale aj prejavov násilia v spoločnosti. Vo výzve apelujú na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa vyjadreniami zaoberal a vyvodil trestnoprávnu zodpovednosť za podnecovanie k nenávisti.

„Vadí Vám vulgarita v umeleckých dielach, ale sám sa vyjadrujete vulgárne voči predstaviteľom kultúry a zraniteľných menšín,“ odkazujú.

Výzvu podporili poprední umelci ako Zdena Studenková, Kamila Magálová, Emília Vášáryová, František Kovár, Richard Stanke, Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Robert Roth, Ľuboš Kostelný, Silvia Hroncová, René Parák, Juraj Kemka, Lukáš Brutovský, Henrieta Mičkovicová a mnohí ďalší.



List zverejňujeme aj v celom znení:

Vážený pán premiér,



vyzývame Vás, aby ste sa ospravedlnili za Vaše výroky na tlačovej konferencii po Vašom kontrolnom dni na ministerstve kultúry dňa 22. apríla 2024. Tieto Vaše výroky sú hlbokým nepochopením všetkého, čo kultúra na Slovensku predstavuje.



Vaše nenávistné a hrubé výroky smerujúce nielen k nám, ale aj k predstaviteľom zraniteľných menšín majú nedozerné následky na nárast hrubosti, vulgárnosti, ale aj prejavy násilia v našej spoločnosti. Odsudzujeme tieto Vaše výroky a vyzývame aj generálneho prokurátora, aby sa nimi zaoberal a vyvodil aj trestnoprávnu zodpovednosť za takéto podnecovanie k nenávisti v našej spoločnosti.



Pokým politici, najmä Vy, pán premiér a pani ministerka kultúry, nebudú schopní prejaviť toleranciu a rešpekt k iným názorom a predstaviteľom menšín, naša spoločnosť bude vedená do kultúrnej ničoty, nenávisti, polarizácie a záhuby. A to s Vami na čele a s pani ministerkou kultúry po Vašom boku. Tomuto sa nemienime prizerať a vždy sa budeme ozývať, aby sme slovenskú kultúru a jej rozmanitosť chránili, ako sa dá. Vy nie ste slovenská kultúra, ani nemáte právo určovať, aká má byť. A my nie sme žiadni duchovní bezdomovci či nekultúrni ľudia, ako ste nás nazvali. Vadí Vám vulgarita v umeleckých dielach, ale sám sa vyjadrujete vulgárne voči predstaviteľom kultúry a zraniteľných menšín.



Ak požadujete slušnosť, začnite ako premiér od seba. Vyzývame Vás, ospravedlňte sa.



Dňa 22. apríla 2024 ste uviedli: „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky robí to, čo predpisuje programové vyhlásenie vlády. Je to ministerstvo, ktoré chce, a bude v tom určite aj pokračovať, robiť slovenskú národnú kultúru, a nie kultúru transsexuálov alebo ľudí, ktorí nevedia, čo chcú. Nie kultúru zvrhlosti, nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva, bohužiaľ, do našej kultúrnej scény. Ak si niekto myslí, že je kultúrne, ak počas divadelného predstavenia povie 50 najvulgárnejších výrazov, tak takto si my nepredstavujeme slovenskú národnú kultúru. Slovensko je krajina, ktorá sa opiera o určité tradície, má nejakú históriu. A myslím si, že ťažko by sme našli koncentrovanejší text, ktorý určuje, ako má vyzerať slovenská kultúra, ako je preambula Ústavy Slovenskej republiky. Pani ministerka, je mi ľúto, že takto po Vás idú, keď to mám povedať po slovensky. Na druhej strane Vám chcem povedať – nič si z toho nerobte, sú to duchovní bezdomovci, sú to nekultúrni ľudia, ktorí ani netušia, o čom je skutočná slovenská kultúra, ktorí ani netušia, na čom je táto krajina postavená. Preto budete mať moju plnú podporu, ak budete pokračovať v robení slovenskej kultúry, dobrej, poctivej, slušnej, a nie kultúry, ktorú som pomenoval – kultúry zvrhlej, vulgárnej, transsexuálnej a bohvieakej, pretože už ani Boh niekedy nevie, že čo to máme niekedy vedľa seba a kto sa ako správa.“