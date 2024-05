O osude Erika Černáka a Martina Fehérváryho na MS v hokeji v Česku je rozhodnuté. Šatan oznámil výsledky rokovaní

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan informoval, že Erik Černák neposilní slovenskú reprezentáciu na májových majstrovstvách sveta v hokeji. Obranca Martin Fehérváry si, naopak, v slovenskom drese zahrá.

„Erik Černák neposilní v Ostrave reprezentačný výber Slovenska na MS 2024 kvôli nedoliečenému zraneniu,“ napísal Šatan na sociálnej sieti X.

Obranca Washingtonu Martin Fehérváry sa však na majstrovstvách sveta zúčastní a v slovenskom drese si tak zahrá už po štvrtýkrát. „Martin Fehérváry sa pridá k nášmu národnému tímu. Skvelé správy pre hokejových fanúšikov,“ informoval Šatan.

Martin Fehervary will join our national team on Monday. Great news for 🇸🇰 hockey fans. 🍀👍🏻🍀 pic.twitter.com/tFsyzLRM9x