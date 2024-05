Superlacný reťazec Action na Slovensku sťahuje z predaja nebezpečnú hračku. Obsahuje zdraviu škodlivé chemikálie

Produkt sa na slovenskom aj českom trhu predával od januára 2024 do apríla 2024.

Superlacný obchodný reťazec Action sťahuje z predaja nebezpečnú súpravu na výrobu náramkov a bižutérie s názvom Sada Scoubidou. Dôvodom je vysoký obsah zdraviu škodlivej chemickej látky DEHP, informuje Action na svojom webe.

Produkt sa predával na slovenskom aj českom trhu od januára 2024 do apríla 2024. Action upozorňuje, že ak si zákazník hračkársku súpravu zakúpil, mal by ju okamžite prestať používať a vrátiť ju do predajne. Obchod peniaze vráti v plnej výške, aj keď už zákazník nemá doklad o kúpe.

Podrobný opis stiahnutého produktu:

Opis: Scoubidou Sada

EAN kód: 8715275821800, 8715275821879

Action číslo produktu: 102758/3202854

Dodávateľ: Avec BV