Vodiči, pozor na nové pravidlo: zimné pneumatiky s označením M + S už nestačia. Hrozí pokuta

Zimné pneumatiky s označením M + S ti už stačiť nebudú. Do platnosti vstúpilo nové pravidlo.

Zimné pneumatiky s označením M + S boli doteraz dostačujúce. Nové uznesenie z dielne Európskej únie však prináša zmeny. Po novom sa bude od 1. októbra 2024 považovať za zimnú pneumatiku len taká, ktorá má symbol troch štítov so snehovou vločkou, teda 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Skratka M + S (Mud and Snow) už nebude stačiť, informuje auto.pravda.sk.

Skratka M + S znamená Mud and Snow, čo je v preklade blato a sneh. Problém nastal, keď niektorí výrobcovia začali toto označenie používať pre pneumatiky určené do terénu, nie do zimných podmienok. Pneumatiky tak nemuseli obsahovať zimnú zmes ani zimný dezén.