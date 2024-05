VIDEO: Mladý Slovák na Floride pri brutálnom zásahu policajtov kričal od bolesti. Tí však tvrdia, že išlo o rutinný zákrok

Policajti sa po potýčke pred podnikom na Mattea vrhli a spútali mu ruky aj nohy.

Mladého Slováka Mattea koncom februára 2024 počas nočnej potýčky zatkli americkí policajti, ktorí s ním údajne brutálne zaobchádzali. Jeho matka tvrdí, že ho mučili. Polícia však argumentuje, že policajti mladíka spútali, aby si neublížil. TV Markíza zverejnila video, na ktorom vidno násilné zaobchádzanie s mladým študentom.

Koncom februára sa nachádzal mladý 26-ročný Matteo v Miami na Floride. Dostal sa do potýčky pri nočnom klube a ľudia privolali policajnú hliadku. Tá sa ho najskôr snažila poslať preč, no nedal sa odbiť a na políciu slovne zaútočil.

Policajti sa následne na Mattea vrhli a spútali mu ruky aj nohy. Po prevezení na policajné oddelenie urobili to isté. Mladíka zviazali tak, aby sa nemohol hýbať. Po štyroch hodinách ho previezli do cely. Sťažoval sa na komplikácie s dýchaním, ktoré mohli spôsobiť postupy policajtov, pri ktorých mu dali koleno na krk.

Výkriky a silné bolesti

„Keď si pozriete to video, to sú desivé výkriky Maťa, pretože jeho tak silno spútali, že sa mu zarezávali do mäsa, jemu neprúdila už krv v rukách, on plače, on žiada, aby mu to povolili, proste nič,“ opisuje zábery Matteova mama.

Incidentom sa zaoberajú diplomati aj polícia v Miami. Tá síce hovorí o rutinnom zákroku, no mama mladíka s jej krokmi nesúhlasí a dala dokopy tím právnikov. Matteo má slovenské aj talianske občianstvo.