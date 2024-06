Bod zlomu v USA? Trump hovorí, čo by sa mohlo stať, ak by ho poslali do väzenia

Čo sa deje: Trump vyhlásil, že ak by ho poslali za mreže, nastane „bod zlomu“.

Bývalý americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že by prijal domáce väzenie alebo pobyt vo väzení po tom, ako ho súdna porota v New Yorku uznala za vinného v kauze podplácania a falšovania obchodných záznamov.

Zároveň tvrdí, že takýto trest by len ťažko prijala verejnosť a naznačil, že by nastal „bod zlomu“, no bližšie výraz nevysvetlil.

Rozhodnutie o výške trestu vynesú 11. júla, štyri dni pred nominačným zjazdom Republikánskej strany.

Prečo je to dôležité: Momentálne v USA prebieha kampaň na prezidentské voľby a Trump je jeden z hlavných favoritov. Výsledok súdneho rozhodnutia o Trumpovi by však mohol zmeniť náladu v spoločnosti, čo naznačuje aj exprezidentov nedávny výrok.

Citát: „Nie som si istý, či by to verejnosť zniesla. Myslím si, že by to verejnosť ťažko prijala. Viete, v určitom bode nastane bod zlomu,“ uviedol Donald Trump.

Širší kontext: Trump po svojom usvedčení zintenzívnil snahu získať peniaze na predvolebnú kampaň, inak sa však nepokúsil mobilizovať svojich spojencov. V nedeľu najmenej jeden kongresman z Demokratickej strany vyjadril obavy, že stúpenci exprezidenta majú potenciál reagovať na jeho odsúdenie násilne. Jeho slová označili za ďalšiu nebezpečnú výzvu na násilie.

Začiatkom januára 2021 zažila americká spoločnosť útok na budovu Kapitolu vo Washingtone DC. Priaznivci Donalda Trumpa násilne napadli jeden z najväčších symbolov americkej demokracie. Spravili tak po tom, čo Trump odmietal uznať výsledky volieb a výhru Joea Bidena.