Donald Trump je vinný z podplácania pornoherečky. Odsúdenie mu nebráni kandidovať vo voľbách, Biden reaguje

Čo sa deje: Porota uznala Trumpa za vinného z podplácania a falšovania záznamov. Trumpovi právnici sa voči verdiktu odvolajú v júli po oznámení trestu.

Amerického exprezidenta Donalda Trumpa odsúdili vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť a falšovanie obchodných záznamov.

Donald Trump vyhlásil, že je nevinný. Celý súdny proces označil za hanbu a predsedajúceho sudcu newyorského súdu Juana Merchana nazval skorumpovaným. Tvrdí, že skutočný verdikt sa dozvie až 5. novembra, keď sa v USA konajú prezidentské voľby.

Súčasný prezident USA Joe Biden povedal, že odsúdenie Donalda Trumpa ukázalo, že nik nie je nad zákonom.

Prečo je to dôležité: Exprezident Donald Trump je prvým bývalým prezidentom Spojených štátov, ktorého odsúdili za trestný čin. Voči verdiktu sa môže odvolať a kandidovať v novembrových prezidentských voľbách aj v prípade, že mu odvolanie zamietnu.

Citát: „Toto ešte zďaleka nie je koniec,“ povedal Trump tesne predtým, ako opustil súdnu sieň.

Širší kontext: Prípad Donalda Trumpa sa týkal podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť. Trump mal so 45-ročnou herečkou podľa jej výpovede v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili za to, aby o tom mlčala.

Exprezident bol tiež obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornoherečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130-tisíc dolárov.