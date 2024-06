Vláda plánuje zvyšovať ďalší dôležitý príspevok. Slováci by mohli po novom dostať viac peňazí na pohreb príbuzného

Nová suma príspevku by mohla byť platná od nového roka.

Vláda plánuje zvyšovať štátny príspevok na pohreb. Poslanci by o zmenách mohli rokovať v júni. Aktuálne štát na pohreb prispieva sumou 79,67 eura. Od nového roka by sa suma mohla zvýšiť na 200 eur. Zvyšovanie príspevkov navrhujú poslanci z SNS, informuje RTVS.

Slovenská asociácia pohrebných služieb a krematórií dlhodobo upozorňuje na potrebu zvýšenia príspevku. To by malo mať pozitívny vplyv najmä pre sociálne slabších, ktorí by sa mohli s príbuznými dôsledne rozlúčiť.

„Tento príspevok bol skutočne malý. Dá sa povedať, že pomaly ani jeden veniec sa za to nedal kúpiť. Kríže a všetky tieto veci okolo toho tiež zdraželi. Kedysi to stálo 90 eur, teraz to môže stáť 120 eur. Aj cenové relácie v rámci rakiev, tiež sa zdraželo,“ povedal predseda Asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.