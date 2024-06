Štrajkový výbor Markízy vydal stanovisko ku krokom vedenia. Tvrdia, že „hrubo zavádza a manipuluje“

Čo sa deje: Štrajkový výbor redaktorov Markízy vydal stanovisko k aktuálnej situácii v televízii.

Štrajkový výbor zamestnancov Markízy oznámil, že je „rozčarovaný“ z dnešného postupu riaditeľa televízie Petra Gažíka.

Obvinili ho z „hrubého zavádzania a manipulácie“, keď vo vyhlásení tvrdil, že sa redaktori odmietli zúčastniť na spoločnom rokovaní.

Štrajkový výbor sa tiež ohradil voči výzvam na odchod redaktorov a moderátorov.

Prečo je to dôležité: Peter Gažík dnes oznámil ukončenie rokovaní s protestujúcimi zamestnancami. Ako dôvod uviedol, že štrajkovému výboru doručili návrh na dohodu, no podľa Gažíka na ňu výbor údajne nereagoval. Štrajkový výbor však vo svojom stanovisku tvrdí opak a zároveň dodáva, že navrhovaný text im vedenie neposkytlo.

Citáty: „Peter Gažík hrubo zavádza a manipuluje, ak tvrdí, že sme sa odmietli zúčastniť rokovania, čo používa ako zámienku na útok voči redakcii,“ tvrdí výbor.

„Celý čas nám ide o jediné – pracovať slobodne a podľa novinárskych štandardov tak, ako sme to robili ešte pred pár mesiacmi. Markíza je najsilnejším spravodajstvom na Slovensku a my budeme ďalej bojovať za to, aby to tak ostalo. A preto nikam neodchádzame,“ znejú slová štrajkového výboru.

Širší kontext: Redaktori sa včera na rokovaní s televíziou dohodli, že im vedenie zašle návrh textu požiadaviek dnes do 10.00 h. Namiesto toho im ráno o 8.00 h prišiel email, v ktorom narýchlo žiadali stretnutie, kde vedenie údajne chcelo diskutovať o ich texte.



Redaktori tento text však podľa tvrdenia štrajkového výboru nevideli, a preto o ňom nevedeli diskutovať. Trvali preto na prvotných podmienkach dohody. Televízia následne vydala do médií vyhlásenie, že s nimi ukončujú rokovania.

