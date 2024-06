Televízia Markíza opísala v internom maili rokovania s redaktormi ako konštruktívne. Verejne však oznámila, že očakáva výpovede

Medzi internou komunikáciou a verejným stanoviskom vidno značné rozdiely.

Televízia Markíza dnes oznámila ukončenie rokovaní s protestujúcimi zamestnancami. V oficiálnom stanovisku TV Markíza tvrdí, že štrajkovému výboru doručila návrh na dohodu, na ktorú štrajkový výbor nereagoval, údajne ani nereagoval na návrh na stretnutie.



Podľa informácií redakcie Refresheru však interná komunikácia s vedením ukazuje niečo iné. Riaditeľ Markízy Peter Gažík totiž pred zverejnením oficiálneho stanoviska o ukončení rokovaní poslal všetkým slovenským zamestnancom mail, v ktorom tvrdí, že spoločné rokovania boli konštruktívne.

Zároveň v ňom navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, do ktorej má troch členov navrhnúť redakcia. Tá má vypracovať ďalší postup. Približne o 20 minút neskôr zverejnila TV Markíza vyhlásenie, podľa ktorého vraj protistrana nemá záujem o stretnutie a o dohodu. Zároveň uviedla, že očakáva výpovede svojich zamestnancov.

Štrajkový výbor vraj nemal čas na požiadavky vedenia reagovať

Refresher zistil, že vedenie Markízy dnes ráno síce skutočne náhle zvolalo ďalšie rokovanie, no štrajkovému výboru nedalo dostatok času na to, aby dokázal mobilizovať všetkých potrebných členov (malo sa uskutočniť do dvoch hodín).

Rovnako sa mali na utorkovom stretnutí dohodnúť na tom, že TV Markíza výboru najprv pošle svoj návrh dohody, čo sa údajne stalo až po urgencii zo strany výboru a až po naliehaní o neplánované stretnutie. Vedenie Markízy tak podľa zástupcov protestujúcich zamestnancov nedalo štrajkovému výboru ani možnosť na požiadavky reagovať.

