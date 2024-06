Podľa neoficiálnych výsledkov v eurovoľbách PS predbehlo Smer. Do EP zrejme smeruje päť politických strán

Oficiálne výsledky budú známe až dnes o 23.00 h.

Denník N priniesol informácie o predbežných neoficiálnych výsledkoch eurovolieb na Slovensku. Podľa nich by sa víťazom mohla stať strana Progresívne Slovensko, ktorá by v celkovom poradí predbehla favorizovaný Smer-SD.

Oficiálne výsledky však budú známe až dnes o 23.00 h. Ak by sa tieto informácie potvrdili, v europarlamente by Slovensko zastupovalo päť politických strán. PS by získalo 6 kresiel, Smer 5, Republika 2 a KDH s Hlasom by do Bruselu poslali jedného zástupcu.

Naopak, v Európskom parlamente by nebol žiaden reprezentant strán SaS, Demokrati, SNS ani Maďarskej aliancie.