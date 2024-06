Prezidentka Čaputová takmer nezložila sľub. Pár dní pred inauguráciou zistila zdrvujúcu správu, jej dcére našli nádor na mozgu

Čo sa deje: Zuzana Čaputová uvažovala, že nenastúpi do úradu prezidenta.

Zuzana Čaputová do poslednej chvíle nevedela, či zloží prezidentský sľub. Iba pár dní pred inauguráciou sa dozvedela, že jej mladšia dcéra má nádor na mozgu, píše Denník N.

Prezidentka v knihe rozhovorov pre šéfredaktora českého týždenníka Respekt Erika Taberyho povedala, že správa ju hlboko zasiahla.

To, že nádor nie je nebezpečný, sa prezidentka dozvedela až po rokoch.

Prečo je to dôležité: Zuzana Čaputová takmer nezložila sľub a nenastúpila do úradu prezidenta. Po odovzdaní funkcie do rúk nového prezidenta otvorene hovorí o svojich skúsenostiach z obdobia, počas ktorého sa vystriedalo päť vlád.

Citát: „Bola som pripravená, že nezložím prezidentský sľub a budem s ňou, keď to bude potrebné. Vôbec som netušila, čo sa bude diať. Čakala ma jedna obrovská zmena a do toho prišlo týždeň predtým niečo úplne iné,“ hovorí.





Širší kontext: Zuzana Čaputová zobrala na vyšetrenie svoju staršiu dcéru po tom, čo zle doskočila na telesnej výchove. Rozhodla sa však, že pre časté bolesti hlavy dá vyšetriť aj jej vtedy 15-ročnú dcéru Emmu. Povedala, že keď jej lekár oznámil hrozivú správu, bolo to ako emocionálna strela.

Emma Čaputová tvrdila, že ani len nerozmýšľala nad tým, že by jej matka nenastúpila do úradu. „Našťastie sa nádor ukázal nie nebezpečný. Síce sme túto istotu získali až po pár rokoch sledovania a vyšetrení, ale nečelila som napokon takým výzvam, akým čelia ľudia s onkologickým ochorením,“ povedala.