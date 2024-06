Seniorky vložili medzi smetiaky desiatky tisíc eur, šperky aj kľúče od auta. Polícia zverejnila detaily nového typu podvodu

Čo sa deje: Seniorky naleteli podvodníkom a na verejnom priestranstve im odovzdali svoje životné úspory a cennosti.

Bratislavská polícia vyšetruje prípad podvodu, pri ktorom prišli dve seniorky o šperky a tisíce eur.

Financie od nich vylákala falošná pracovníčka kriminálnej agentúry.

Polícia apeluje na ľudí, aby svojich starších príbuzných poučili o častých praktikách podvodníkov.

Prečo je to dôležité: Informovanie o podobných prípadoch zvyšuje povedomie o možných rizikách a podobách podvodov. Aj vďaka správam tohto typu dokážu ľudia lepšie chrániť svojich starších príbuzných pred podobnými praktikami.

Citát: „Seniorky v uplynulých dňoch kontaktovala falošná pracovníčka kriminálnej agentúry. V dlhom telefonáte ich vystrašila informáciou, že na základe poznatkov polícia zadržala skupinu páchateľov, u ktorej našli papier s ich menami a adresami. Preto sa ich rozhodli kontaktovať a upozorniť, že ich cennosti sú ohrozené,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.

Širší kontext: V telefonáte podvodníčka seniorkám odporučila, aby šperky a peniaze dali do obálky a odniesli ich na konkrétne miesta v Bratislave. Prvá seniorka položila tašku s 12 500 eurami a so šperkami medzi kontajnery na jednej z ulíc v Ružinove.

Ďalšia položila za múrik na Ivanskej ceste tašku s finančnou hotovosťou 11 500 eur, so šperkami, s dokladmi a kľúčmi od vozidla. Následne sa presunula do banky, kde vybrala 10 000 eur, ktoré dala do kríkov neďaleko Letiska M. R. Štefánika.

