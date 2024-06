VIDEO: Romana Tabák sa obula do kolegýň v parlamente. „Tie ženy sú také nevkusné,“ okomentovala ich v podcaste

Romana Tabak sa v podcaste vyjadrila k štýlu obliekania kolegýň z parlamentu.

Bývala poslankyňa z koaličnej SNS Roman Tabák nešetrila ostrou kritikou. V podcaste Pohofka sa vyjadrila k vzhľadu a štýlu obliekania žien v parlamente. Na kontroverzné vyjadrenie bývalej poslankyne upozornil na svojom Instagrame moderátor Rasťo Iliev.

Na otázku moderátorky Lucie Medveď Patákovej, či si všíma oblečenie a celkový vzhľad kolegov, Romana odpovedala: „Ja určite. Keď prídeš do parlamentu, tie ženy sú také nevkusné. Tie političky, keby ste odfotili, to je taká katastrofa. Také nevkusné, neupravené vlasy, topánky, šaty.“ Romana v podcaste spomenula aj to, že ona chodí vždy do parlamentu upravená.

Ľudia pod videom opisujú vyjadrenia exposlankyne ako nevhodné a povrchné. Viacerí komentujúci zdôraznili, že by ju skôr mala zaujímať politická kultúra a práca, nie štýl obliekania. „Tak teraz neviem... do parlamentu sa chodí na módnu prehliadku alebo kvôli prijímaniu zákonov?“ napísala Anna.