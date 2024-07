Svitá nádej v liečbe rakoviny: vedci inovatívne pokročili vo výskume, po novom využívajú nanorobotov

Prečo je to dôležité: Výskum môže prinášať nádej na účinnejšiu a menej toxickú liečbu rakoviny. To môže mať v budúcnosti zásadný vplyv na zdravotnú starostlivosť a kvalitu života pacientov.

Citát: „Teraz musíme preskúmať, či táto metóda funguje aj na pokročilejších modeloch rakoviny, ktoré viac zodpovedajú skutočnému ľudskému ochoreniu. Než bude možné túto metódu testovať na ľuďoch, musíme takisto zistiť, aké má vedľajšie účinky,“ uviedol jeden zo spoluautorov štúdie Yang Wang.

Širší kontext: Vedci vyvinuli štruktúry s peptidmi usporiadanými do šesťuholníkového vzoru, ktoré dokážu na povrchu buniek usporiadať receptory smrti vedúce k úmrtiu buniek. Na vyriešenie problému nevyberavého zabíjania buniek ukryli tieto štruktúry do DNA nanoštruktúry, ktorá sa aktivuje iba v kyslom mikroprostredí rakovinových buniek.

Vedci plánujú preskúmať možnosť cieleného zamerania nanorobotov na konkrétne typy rakoviny pridaním proteínov alebo peptidov, čo by mohlo viesť k účinnejšej a menej toxickej liečbe.

