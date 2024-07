AKTUÁLNE: Tohtoročná Pohoda končí. Organizátori sa rozhodli festival zrušiť

Padlo definitívne rozhodnutie.

Organizátori Pohody sa dnes po búrke, ktorá si vyžiadala v areáli 12 zranených, rozhodli tohtoročný festival zrušiť.

Celé stanovisko festivalu:

„Na základe dostupných informácií by kontrola všetkých stavieb nemohla prebehnúť skôr ako do 24 hodín, čo znemožňuje pokračovať v programe festivalu. Bezpečnosť našich hostí je ale prioritou, a preto veríme, že naše rozhodnutie, ktoré sme spravili s veľkou ľútosťou, všetci pochopia. Predpokladáme, že v priebehu krátkeho času budeme schopní poskytnúť informácie o extrémenom počasí, ktoré zasiahlo náš festival a následkoch, ktoré toto zanechalo na festivalových stavbách. Všetci, ktorí majú stany v stanovom mestečku, môžu ostať spať na festivale do zajtrajšieho dňa do 12.00. Srdce areálu ostane zatvorené. Zabezpečíme základný sortiment nápojov a jedál v stanových táboroch. Do 16.00 nechávame otvorené festivalové parkovisko a karavan parking. O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať.“