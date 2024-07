Kúpanie na Teplom Vrchu sa skončilo tragicky. Mladý muž skolaboval vo vode

Letné kúpanie sa v priebehu pár minút obrátilo na tragédiu. Mladého muža sa záchranárom nepodarilo oživiť.

Záchranári oživovali 38-ročného muža, ktorý skolaboval vo vode. Na Teplom Vrchu v okrese Rimavská Sobota museli pre závažnosť situácie zasahovať aj leteckí záchranári. Aj napriek hodinovému oživovaniu sa im nepodarilo muža zachrániť. Dôvod kolapsu doposiaľ nie je známy, informujú noviny.sk.

Muž údajne vošiel do vody spolu so svojím kamarátom. Podľa opisu svedkov sa tackal a bol pod vplyvom alkoholu. Pred vstupom do vodnej nádrže údajne niekoľkokrát spadol. Najprv ho kamarát videl, ako pláva na chrbte, no po chvíli vraj ležal na hladine tvárou dole. Voda vraj hlboká nebola a od brehu nebol ďaleko.

„Tá záchranná akcia trvala minimálne hodinu. Ten pulz tam zrejme cítili, tak preto ho oživovali,“ priblížil návštevník kúpaliska. „Muža (38) záchranári resuscitovali, no napriek ich snahe sa ho oživiť nepodarilo,“ informovala hovorkyňa Operačného strediska ZZS Petra Klimešová.