Na sociálnej sieti sa šíria fotografie rozštvrteného ukrajinského zajatca. Kyjev žiada OSN o prešetrenie prípadu

Ukrajina podozrieva ruské jednotky zo zabitia a rozštvrtenia vojnového zajatca.

Komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec žiada Medzinárodný výbor Červeného kríža a OSN, aby preverili pravosť fotografií zachytávajúcich údajne ukrajinského vojnového zajatca, ktorému ruskí vojaci po zabití odrezali hlavu a končatiny.

Trojčlenná vyšetrovacia komisia OSN tiež informovala, že zhromaždila ďalšie dôkazy o tom, že Rusko systematicky mučilo ukrajinských vojnových zajatcov - zdokumentovala hrozby znásilnením a používanie elektrického prúdu na elektrošoky na genitáliách.

Prečo je to dôležité: Ak by sa obvinenia o týraní ukrajinských vojnových zajatcov potvrdili, Rusi by sa tak dopustili závažného porušenia ženevských konvencií, ktoré hovoria o humanitárnom zaobchádzaní počas vojnových konfliktov.

Citát: „Rusko neustále opakuje zločiny nacistov a okato prejavuje absolútne pohŕdanie všetkými normami civilizovaného sveta,“ napísal ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin v statuse zverejnenom v aplikácii Telegram.

Širší kontext: Podľa generálneho prokurátora Kostina Rusi zverejňujú podobné fotografie na sociálnych sieťach s úmyslom zastrašenia ukrajinských civilistov a armády. Podľa komisie OSN rozsah takýchto prípadov mučenia by bolo možné prirovnať k zneužívaniam známym ako zločiny proti ľudskosti, pričom ich výskyt označila za „rozšírený a systematický“.