VIDEO: Polícia vykonala raziu v bratislavskom klube Kácečko. „Postavte sa hneď všetci k stene do p**e,“ kričali vraj na ľudí

Policajti pri sobotňajšej razii zadržala niekoľko ľudí.

Polícia vykonala v sobotu 3. augusta raziu v bratislavskom klube Kácečko. Jeden z čitateľov Refresheru nám povedal, že kukláči do podniku nabehli aj so psom a prehľadávali každý stôl. Niekoľko ľudí vraj videl spútaných pri toaletách.

Podľa jedného z užívateľov Redditu bola vraj polícia k zákazníkom podniku veľmi vulgárna a hrubá. Napísal, že polícia údajne zadržala 6 ľudí. 2 ľudí vraj z dôvodu, že do policajtov začali strkať.

„Hneď ako rozkopli dvere začali nadávať a kričať nech sa všetci postavia hlavou ku stenám s rukami vystretými na stenu. Ako keby tam tancovali nejakí ozbrojení kriminálnici. V zásade by to nebolo až také zlé, ale ide o to ako začnú vrieskať po ľuďoch, ktorí sa tam prišli iba zabaviť a nerobia nikomu nič zlé. Zároveň povedať ‚Postavte sa hneď všetci k stene do p**e‘ a ďalších milión nadávok a vreskot popri tom je úžasne profesionálne,“ napísal muž na Reddite.

K incidentu sme oslovili políciu aj klub Kácečko. Ich vyjadrenia doplníme do článku.