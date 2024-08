Neobvyklý jav nad južným pólom by mohol mať veľký vplyv na počasie počas nadchádzajúcej zimy.

Hoci sa Zem rýchlo otepľuje, vplyv na zimné počasie v našich zemepisných oblastiach by mohol byť presne opačný. Meteorológovia zaznamenali silné oteplenie stratosféry nad južným pólom, ktoré by mohlo v nasledujúcich mesiacoch spôsobiť anomálie v počasí. Tie by mohli ovplyvniť južnú aj severnú pologuľu. Upozorňuje na to server Severe Weather.

Meteorológom nie je stratosférické oteplenie cudzie, pretože sa pomerne často vyskytuje na severnom póle. Na južnom cípe planéty je však veľmi zriedkavé. Vysoké teploty v posledných týždňoch približne od polovice júla narušili takzvaný južný polárny vír. Zjednodušene povedané, ide o systém prúdenia vzduchu vo vysokých vrstvách atmosféry, ktorý určuje, ako sa na pologuli správajú zrážky a teploty.

Zmena teplôt príde rýchlo

Najnovšie analýzy naznačujú, že narušenie vortexu môže viesť k oveľa väčším zmenám, než sa pôvodne očakávalo. Meteorológ Jan Schenk z The Weather Channel varuje, že Európa sa musí pripraviť na chladnejšiu zimu, než na akú bola zvyknutá v posledných rokoch. Zatiaľ čo v septembri môže byť na niektorých miestach ešte 30 stupňov, počas októbra budú teploty rýchlo klesať.

„Nemôžeme očakávať veľmi veľké teplá. V septembri je 30 stupňov stále možných, ale len zriedkavo. V októbri budú letné dni do 25 stupňov,“ povedal Schenk a dodal, že zmena z daždivej jesene na chladnú zimu by mala byť rýchla. V dôsledku toho by mohla byť budúca zima krutá a veterná. Podľa niektorých odhadov by to dokonca mohla byť najintenzívnejšia zima v histórii.