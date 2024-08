VIDEO: Chorvátsko zasiahlo silné zemetrasenie, slovenskí dovolenkári sú v šoku

Severnú časť Chorvátska zasiahlo v utorok ráno silné zemetrasenie. Zemetrasenie s magnitúdou 4,0 podľa Richterovej stupnice zachytili odborníci severne od mesta Križevci, informuje portál dnevnik.hr.

Zábery zachytili trasenie domov, buchot a brechajúce psy. Zemetrasenie údajne pocítili aj občania Maďarska a Rakúska.

„Ako keby vybuchla bomba a potom sa otriasala zem,“ napísal svedok v komentári. „Hrozný pocit, zahrmelo a celý dom sa triasol, trvalo to niekoľko sekúnd,“ komentoval zemetrasenie svedok.

#Earthquake (#potres) possibly felt 27 sec ago in #Croatia.

