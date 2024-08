Ministerstvo obrany varuje, že ak sa problém s ochranou slovenského vzdušného priestoru nevyrieši, do roku 2027 krajina úplne stratí schopnosť ho brániť.

Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany (PVO). Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou by malo Ministerstvo obrany (MO) SR podpísať do konca októbra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



„MO SR v rokoch 2023 - 2024 intenzívne rokovalo so zástupcami Ministerstva obrany štátu Izrael o obstaraní mobilných systémov protivzdušnej obrany (SAM-M). Výsledkom týchto rokovaní bola skutočnosť, že ponuky na systémy SAM-M od štátu Izrael sú z ekonomického, technického aj časového hľadiska najvýhodnejšie,“ napísal rezort obrany v materiáli.



Ministerstvo tvrdí, že ak by sa situácia s ochranou slovenského vzdušného priestoru neriešila, do roku 2027 by krajina stratila aj zostávajúce schopnosti ho chrániť.