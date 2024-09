Bombovú hrozbu nahlásili až na 270 slovenských školách. Mali by v nich prerušiť vyučovanie, tvrdí minister školstva

Polícia reálnosť bombovej hrozby vyhodnocuje.

Na takmer 270 školách na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že na miestach zasahuje polícia a reálnosť bombovej hrozby sa vyhodnocuje.

Pre bombovú hrozbu začala polícia trestné stíhanie. Vedie ho vo veci teroristického útoku.

Školy, v ktorých v utorok ráno nahlásili bombu, by mali o 11.00 h prerušiť vyučovanie, povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že to odporučili riaditeľom škôl. Verí, že ide o planý poplach, no bezpečnosť detí je podľa jeho slov najdôležitejšia.