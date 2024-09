Prečo je to zaujímavé: Vedci zistili, že tento kameň je jedným z najväčších nálezov na svete, čo z neho robí vedecký poklad, ktorý skrýva fascinujúci aj úsmevný príbeh.

Širší kontext: Do domu seniorky sa raz dokonca vlámali zlodeji, ktorí vzali zlaté šperky aj iné cennosti, no skutočnému pokladu nevenovali pozornosť. Rumunsko je jednou z krajín, ktoré sú známe pre svoje bohaté náleziská jantáru. Tento kameň teraz Rumuni považujú za národný poklad.

