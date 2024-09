Prieskum realizovala agentúra Ipsos.

Parlamentné voľby by v septembri vyhrala strana Smer - SD (25,5). Za ňou by nasledovalo Progresívne Slovensko (21,6) a finálnu trojicu by doplnil Hlas - SD (11,9), informuje Denník N.

Do parlamentu by sa dostala aj strana SaS (7), Republika (6,3), KDH (6) a Demokrati (5,1). Cez hranicu piatich percent by sa podľa prieskumu nedostalo Slovensko (4,9) či Aliancia (4,9). Parlamentné kreslá by neobsadila ani Dankova SNS (3,4) a Sme rodina (2).

Informácie vyplývajú z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos, ktorý realizovala pre Denník N v čase medzi 6. a 10. septembrom tohto roka na vzorke 1025 ľudí.

chart visualization ​

​