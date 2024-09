Chutí ti Prosecco? Možno v skutočnosti piješ obyčajné perlivé víno, upozorňuje štátny úrad

ŠVPS reaguje na predajcov čapovaného Prosecca.

Označovanie šumivého vína pojmom „Prosecco“ v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR je povolené len vínam s chráneným označením pôvodu pre presne zadefinované geografické územia v Taliansku, s presne definovaným výrobným postupom a vyrobeným z odrody Glera.

Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v súvislosti s podvodným predajom tzv. čapovaného Prosecca.

Citát: „Niektoré slovenské reštauračné zariadenia, bary, predajne sudových vín, ale aj mnohé predajné stánky na rôznych jarmokoch či gastrofestivaloch našich obcí a miest uvádzajú vo svojej ponuke ako súčasný módny hit a veľké lákadlo pre okoloidúcich milovníkov vína tzv. čapované Prosecco,“ spresnili veterinári.

Širší kontext: Zákazníkovi podľa ŠVPS predajcovia však v skutočnosti ponúknu len pohár bublinkového vína v cene pravého Prosecca, ak nie aj drahšie. Ide však o víno, ktoré mnohokrát ani nevidelo Taliansko, dokonca ani nepochádza z jeho vychýrenej oblasti Prosecco ako skutočného rodiska a domova tohto vína, tvrdí ŠVPS.

Veterinárna správa vysvetľuje, že výrobca za to mnohokrát nemôže. Víno od výrobcu nasýtené oxidom uhličitým (CO2) a naplnené do KEG nerezových alebo plastových sudov so správnym označením na štítku suda ako, sýtené perlivé víno‘ sa na pulte predajní ako zázrakom premení na svetoznáme Prosecco.

ŠVPS zdôraznila, že takéto vína vyrobené z odrody Glera aj keď sú vyrobené v oblasti Prosecco, môžu byť označené výrobcom len ako Frizzante víno bez zemepisného označenia. To znamená perlivé víno s prírodnou cestou získaným CO2, ale znova sa tento vinársky produkt na našom trhu nemôže označovať pojmom Prosecco.

Veterinárna správa upozorňuje všetkých dovozcov, distribútorov, obchodníkov a predajcov na každom stupni obchodného reťazca, že spomínané metódy tohto typu predaja sú hrubým porušovaním platnej legislatívy EÚ a aj zákona o vinohradníctve a vinárstve. Zo strany oddelenia kontroly vína ŠVPS sú takéto predaje zastavované a sú ukladané sankcie.

