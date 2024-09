Pri utorkových výbuchoch vreckových komunikačných zariadení, tzv. pagerov, v Libanone zahynulo najmenej 9 osôb a ďalších takmer 2750 ľudí utrpelo zranenia, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi zranenými je podľa iránskych agentúr aj iránsky veľvyslanec v Libanone.

Za koordinovanými výbuchmi pagerov je údajne izraelská tajná služba Mosad, tvrdí televízia Sky News Arabia citovaná denníkom The Times of Israel.

Podľa televízie sa Mosadu podarilo dostať k pagerom ešte pred tým, ako ich začal používať Hizballáh. TV stanica uviedla, že agenti Mosadu pripevnili k batériám silnú trhavinu PETN a neskôr zariadenie odpálili zahriatím batérie na diaľku.



Americký denník Wall Street Journal pred tým informoval, že niektorí členovia Hizballáhu cítili, ako sa ich pagery zahrievali a zlikvidovali ich pred sériou výbuchov.



Panarabská televízia al-Džazíra zasa citovala libanonský bezpečnostný zdroj, ktorý uviedol, že hmotnosť výbušniny umiestnenej v každom zariadení bola nižšia ako 20 gramov a že pagery, čo vybuchli, boli dovezené pred piatimi mesiacmi. Televízia dodala, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako došlo k aktivácii výbušniny.

Zrejme koordinované výbuchy pagerov sa odohrali na juhu Libanonu, ako aj na južných predmestiach hlavného mesta Bejrút, ktoré sú baštami Hizballáhu. Podobné správy priniesli iránske médiá aj zo susednej Sýrie, kde podľa nich prišlo o život sedem ľudí.

Podľa saudskoarabského TV kanála al-Hadas približne 500 členov militantnej organizácie Hizballáh má v dôsledku výbuchu poškodený zrak.



Vodca libanonského hnutia Hasan Nasralláh už dávnejšie varoval členov hnutia, aby pri sebe nenosili mobilné telefóny, pretože Izrael by ich podľa neho mohol použiť na sledovanie pohybu a na vykonávanie cielených útokov.

⚡️Lebanese sources: Hundreds of pager devices exploded, causing hundreds of injuries. These explosions are the result of a breach. pic.twitter.com/RRbwOQ3adM