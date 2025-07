Podľa zubára však pacientovi išlo o život.

Zubára z nemeckého Wuppertalu odsúdili za ťažkú ​​ujmu na zdraví na dva roky väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia. Pacienta, ktorý chcel ukončiť vyšetrenie, zatlačil do zubárskeho kresla so slovami: „Teraz nikam nepôjdeš, ja to dokončím!“ informuje týždenník Die Zeit.

Následne mu skalpelom otvoril absces v ústach, na čo podľa súdu kvôli pacientovmu nesúhlasu nemal právo.

64-ročný zubár argumentoval, že pacientovi možno zachránil život. „Mám voči pacientom určité povinnosti a zodpovednosť, išlo o život a smrť.“

Pacient sa totiž objavil na pohotovosti uprostred noci a bol v zúfalom stave, hrozila mu život ohrozujúca sepsa a otrava krvou. „Ak dôjde k sepse, zodpovednosť nesie lekár. Okamžite som ho ošetril,“ povedal obžalovaný. „Keby sa to neurobilo, zomrel by do niekoľkých dní, aby som to povedal narovinu,“ dodal.

Súd tiež zistil, že lekár vo svojej zubnej praxi používal nedostatočne vyčistené nástroje, čím ohrozil svojich pacientov.