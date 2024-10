Slovensko pred nedávnom zasiahla silná vlna zrážok, ktorá spôsobila povodne.

Na územie Slovenska sa opäť vrátia intenzívne dažde. Na väčšine územia napadne do 15 mm zrážok. Na juhozápade očakávajú meteorológovia viac, a to do 25 mm, informuje iMeteo.sk. Zrážky sa na našom území zdržia niekoľko dní. Od piatka sa na hrebeňoch Tatier opäť objaví aj sneženie.

Slovensko pred nedávnom zasiahla silná vlna zrážok, ktorá spôsobila povodne najmä na západe krajiny. Záplavy zhoršila podľa výskumu vedeckej skupiny World Weather Attribution (WWA) najmä zmena klímy.

Ak oteplenie dosiahne 2 stupne Celzia, podobné javy budú o päť percent intenzívnejšie a až o 50 % častejšie. Očakáva sa, že globálne otepľovanie do konca storočia dosiahne zhruba 3 stupne Celzia.