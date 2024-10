Citát: „V lietadle som cítila zápach spálenej gumy. Bolo to dosť desivé. Boli sme pripravení ísť a objavili sa plamene, čo bolo strašidelné a šokujúce. Nikdy predtým som nič také nezažila,“ uviedla jedna z pasažierok.

Širší kontext: Po incidente odklonili lety do Milána na iné letiská, ako je Miláno Malpensa a Verona. Technici pracovali na oprave lietadla, aby sa mohlo vrátiť do prevádzky.

#Breaking A Ryanair B-737 burst several tires when landing at Bergamo (Italy). No one was injured. Avherald reported that jet is “disabled”, with damage on all main tires and that “runway was also damaged, over a distance of 450 meters/1500 feet”. Aircraft was [Registration… pic.twitter.com/wKVwPPN2cg