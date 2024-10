Agresívneho diváka polícia zadržala chvíľku po tom, ako ušiel z miesta činu.

Dedinský futbalový zápas medzi Gbeľanmi a Horným Hričovom sa zmenil na šokujúci a dramatický incident.

Počas prestávky medzi polčasmi sa jeden z divákov, bývalý rozhodca, vyhrážal delegátovi stretnutia zbraňou.

Polčasový incident spôsobil prerušenie zápasu na viac ako 40 minút.

Citát: „Dotyčný, nazval by som ho chronický kriklúň, stále vykrikoval. Delegát ho upozornil, aby sa správal slušne. On však preskočil dva rady, vytiahol pištoľ, natiahol ju a priložil mu ju k hlave. Stál som dvadsať metrov od toho. Bál som sa. Ten zvuk uzáveru a pozeráte priamo na to... Niekto na tribúne potom skríkol: Volajte políciu. Dotyčný naskočil na kolobežku a odišiel,“ opisuje svedok incidentu.

Širší kontext: Podľa výpovede svedka začal dotyčný počas zápasu kričať a jeho správanie sa postupne zhoršovalo. Keď ho delegát upozornil, situácia eskalovala. Chvíľu potom, ako divák ušiel, ho polícia zadržala.

„Správal sa neslušne a vulgárne, preto som ho upozornil. On však preskočil bariéru, vytiahol pištoľ a priložil mi ju k hlave. Ľudia začali utekať a ja som si uvedomil, že ide o môj život,“ opísal ohrozený delegát Vladimír Baďura. Taktiež dodal, že tento zážitok ho donúti premýšľať, či bude vo svojej práci pokračovať.