Ide o jednu mimoriadnu, jednu výzvu pre nízkopríjmové domácnosti v regiónoch so zlou kvalitou ovzdušia a bežných žiadateľov o obnovu.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) predstavil v stredu spustenie troch nových výziev z programu Obnov dom, financovaných z plánu obnovy.

Ide o jednu mimoriadnu výzvu určenú pre majiteľov rodinných domov v oblastiach postihnutými povodňami, jednu výzvu pre nízkopríjmové domácnosti v regiónoch so zlou kvalitou ovzdušia a bežných žiadateľov o obnovu. Má ísť celkovo o 87 miliónov eur.

22 800 eur pre zasiahnutých povodňami

Majitelia rodinných domov zasiahnutých septembrovými povodňami budú môcť požiadať o finančný príspevok na obnovu domu, a to do výšky 22.800 eur a s možnosťou vyplatenia zálohy vo výške 7000 eur.

Výzva počíta okrem štandardných opatrení, ako zateplenie, výmena okien či kotla, aj s mimoriadnymi opatreniami, ako sú náklady na odčerpávanie vody, sanácia vlhkých konštrukcií, odstraňovanie plesní či opätovné omietanie, doplnil generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.

Nevyhnutné bude podľa MŽP doložiť aspoň 25-percentnú úsporu energií. Podmienky výzvy aktuálne posudzuje Európska komisia. Spustenie podávania žiadostí sa očakáva do konca októbra.

10 000 eur na obnovu domu

Ďalej sa do výzvy Obnov dom mini 2 s alokáciou 24 miliónov eur môžu zapojiť nízkopríjmové rodiny, a to z 268 obcí v najznečistenejších oblastiach Banskobystrického a Košického kraja. Podmienkou je mať rodinný dom postavený pred rokom 2013 a príjem, ktorý rodine neumožňuje obnovu z vlastných zdrojov. „Táto výzva je už spustená a majitelia rodinných domov môžu už dnes požiadať o príspevok až do výšky 10.000 eur a po splnení podmienok dostanú zálohou až do výšky 5000 eur,“ priblížilo ministerstvo.



Vysvetlilo, že vo výzve Obnov dom mini 2 sa tiež upravila výška ročného čistého príjmu na jedného člena domácnosti, ktorá za minulý rok nesmela presiahnuť sumu 8165,30 eura. Žiadosti je možné posielať do konca decembra 2024.



Ďalší žiadatelia, ktorí majú vyhotovenú projektovú dokumentáciu a obnovu svojho domu majú premyslenú, môžu získať finančný príspevok do výšky 19 000 eur. Pôjde podľa rezortu o štandardnú výzvu, ktorá bude viackolová. Podmienky výzvy budú zverejnené začiatkom novembra a spustenie podávania žiadostí sa očakáva v priebehu decembra, uviedlo MŽP.