Nezabudni si prestaviť hodinky. V noci zo soboty na nedeľu sa bude meniť čas

Cez víkend sa končí letný čas, v nedeľu nadránom sa vracia stredoeurópsky.

V noci zo soboty 26. októbra na nedeľu 27. októbra sa skončí platnosť stredoeurópskeho letného času (SELČ). V nedeľu o tretej hodine ráno SELČ sa hodinky posunú o hodinu naspäť na druhú hodinu stredoeurópskeho času (SEČ). Víkendová noc tak bude o hodinu dlhšia.

Západ slnka i súmrak nastanú v nedeľu o hodinu skôr než v sobotu. V sobotu napríklad v Bratislave slnko vyjde o 7.28 h a zapadne o 17.42 h SELČ. V nedeľu však nastane východ slnka už o 6.29 h stredoeurópskeho času (SEČ) a západ o 16.40 SEČ.



Stredoeurópsky čas predstavuje prirodzené časové pásmo, do ktorého patria Slovensko, Česká republika a väčšina štátov Európy. Letný čas sa využíva vo väčšine krajín Európy a na väčšine územia Kanady a Spojených štátov amerických. Na americkom kontinente platí až do nasledujúceho víkendu, teda do 3. novembra.

Ilustračné foto. Zdroj: Pexels/Shawn Stutzman