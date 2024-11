Premiér o téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi.

Na Slovensku by podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) mala nastať zmena politického systému. Počet politických strán v parlamente by sa podľa neho mal znížiť. Premiér o tejto téme plánuje hovoriť s koaličnými partnermi. Musela by na nej byť širšia zhoda. Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Sobotné dialógy v STVR.



„Tento politický systém, ktorý má 100 strán, tu treba naozaj urobiť nejaké zásahy do politického systému,“ myslí si. Vedel by si predstaviť zvýšenie volebného kvóra na sedem percent či zvýšenie kaucie na pol milióna eur.

„Tie kroky sú všelijaké, ale to je vec, kde musí byť dohoda s ostatnými. Teraz hovorím o budúcnosti, ja vôbec nehovorím o zmenách pre toto obdobie,“ myslí si. Aktuálny politický systém podľa neho škodí krajine.



Premiér zároveň zopakoval, že strana Smer-SD si v tomto období pripomína 25. výročie jej vzniku. Avizoval, že pri tejto príležitosti bude odkaz aj k výročiu Nežnej revolúcie. „Ja sa už nebudem hrabať v minulosti, chcem predovšetkým hovoriť o budúcnosti, pretože aj ja som povinný v mojom veku pripraviť Smer-SD na budúcnosť,“ uviedol. Strana sa podľa neho musí pripraviť na nové obdobia, ktoré prídu.