VIDEO: Putina privítali v Kazachstane ukrajinskou vlajkou. Na veľkej obrazovke na námestí nahradila ruskú trikolóru

Širší kontext: Ruský prezident sa v tom čase už nachádzal v meste. Obrazovku po zobrazení ukrajinských farieb rýchlo vypli, ale obrázky a videá z tohto incidentu sa začali okamžite šíriť na internete. Kazašské ministerstvo vnútra uviedlo, že pracuje so všetkými verziami vrátane technickej chyby alebo hackerského útoku.



Rusko je jedným z najväčších obchodných partnerov Kazachstanu a jeho ekonomické problémy preto často ovplyvňujú kazašskú ekonomiku. Po prudkom oslabení ruského rubľa vo štvrtok preto kazašská mena tenge klesla na historické minimum voči americkému doláru.

Putin visited Kazakhstan for the second time this year.



He was greeted with a huge Ukrainian flag on a large screen on a building. Russian media said it was a hacker attack. pic.twitter.com/SoyKuWkboj