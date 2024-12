Citát: „Doposiaľ sme zasahovali pri viac ako 1 100 prípadoch,“ ozrejmil hovorca hasičov pre grécku televíziu.

Širší kontext: Na ostrove Rodos, ktorý je významným turistickým centrom, búrka v noci na nedeľu poškodila cesty, domy aj obchodné budovy, uviedol regionálny predstaviteľ a doplnil, že viacero ľudí evakuovali.



Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma a na Rodose obmedzili do pondelka aj dopravu. Povolená je len činnosť hasičov, polície a záchranných služieb.



Búrke predchádzalo dlhé obdobie sucha s nezvyčajne vysokými teplotami. Podľa úradov sa očakáva, že takéto extrémne výkyvy počasia budú v budúcnosti ešte bežnejšie v dôsledku klimatických zmien.

🌊🇬🇷 Visuals of Flooding and destruction From Rhodes, Greece.(December 01,2024)



Two people have been confirmed dead as a result of the severe flooding in Lemnos. https://t.co/3jWV76OGDMpic.twitter.com/IXEOBFMyl3