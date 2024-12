VIDEO: Oblohu nad Ruskom ožiaril asteroid. Diváci videli záblesk a chvost podobný kométe

Citát: „Obyvatelia okresov Olekminsk a Lensk mohli v noci pozorovať chvost podobný kométe a záblesky,“ uviedlo jakutské ministerstvo mimoriadnych udalostí a dodalo, že všetky vládne orgány boli po priblížení asteroidu v pohotovosti, bezprostredne však neboli hlásené žiadne škody.



Širší kontext: Vstup vesmírnych telies do atmosféry však môže skončiť aj jeho výbuchom. Jedným z najnovších prípadov výbuchu telesa v atmosfére je bolid, ktorý sa 15. februára 2013 rozpadol nad ruským mestom Čeľabinsk. Bolid je veľmi jasný meteor, ktorý môže byť sprevádzaný aj zvukovým efektom.

Toto teleso malo podľa servera Space.com priemer približne 20 metrov a vážilo asi 500 kilogramov. Vybuchlo vo výške približne 19 kilometrov a na okamih zažiarilo jasnejšie než Slnko. Udalosť zachytilo množstvo kamier a spôsobila rozsiahle škody na majetku. Zranenia pri nej utrpelo viac než 1 400 ľudí.

Video of the 70cm asteroid that entered earths atmosphere over northern Siberia today ☄️ pic.twitter.com/kXdEULUe5X