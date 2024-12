Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na pravidelnú leteckú linku z Bratislavy do Košíc.

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo súťaž na zriadenie pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Košíc. Tá by mala lietať od marca budúceho roka vždy v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval minister dopravy Jozef Ráž.



„Ako sme už v minulosti informovali, Európska komisia nám dala súhlas na zriadenie leteckej linky medzi Bratislavou a Košicami vo verejnom záujme. Včera 3. decembra sa podarilo dokončiť našu výzvu a odoslali sme ju do vestníka Európskej únie. Radi by sme vyzvali všetkých poskytovateľov služieb, aby sa nám prihlásili do tendra. Dúfam, že od marca sa nám podarí lietať na tejto linke už pravidelne,“ priblížil minister dopravy.



„Chcel by som uviesť niekoľko parametrov toho, ako sme to nastavili. Jednosmerná letenka bez batožiny - jej cenu sme nastavili na úroveň 80 eur jednosmerne, s batožinou na 90 eur. Hovoríme teda nie o príručnej batožine, ale o tej, ktorú dávame do spodku lietadla. Obojsmerná letenka bez batožiny by mala stáť 130 eur, s batožinou 145 eur,“ spresnil.

Cena letenky sa môže zmeniť

Upozornil, že cena letenky je jedným z kritérií tendra, takže ešte sa môže hýbať, ale už len smerom nadol. „Verím, že do začiatku budúceho roku budeme mať tento tender uzatvorený a budeme vedieť už názov poskytovateľa linky, a že od marca sa nám podarí linku zaviesť do praxe,“ povedal. Lietadlá majú lietať v pondelok, stredu, piatok vždy ráno a večer a v nedeľu večer.



„Nastavili sme minimálnu veľkosť lietadla na 40 pasažierov, tzn. to je nejaké minimum toho, s čím treba lietať a samozrejme zazmluvnené to bude s takým poskytovateľom, ktorý ponúkne čo najnižšiu požadovanú sumu od štátu na doplácanie nákladov na prevádzku tej linky,“ doplnil.



Minister dopravy podľa svojich vyjadrení očakáva, že pri linke do Košíc bude záujem leteckých firiem. „Dokonca ho máme indikovaný dopredu, pretože viaceré spoločnosti sa už dopredu pýtali, či také niečo neplánujeme zriadiť. Takže verím, že budeme úspešní,“ zdôraznil s tým, že výsledkami tendra sa bude zaoberať vláda.



Finančné prostriedky na kompenzáciu letov sa podľa neho budú vyplácať až v roku 2026. „Tak je to nastavené, že začína sa lietať v roku 2025, ale vyúčtovanie s doplatkom sa bude robiť v roku 2026. Preto v rozpočte na rok 2025 vôbec nefiguruje suma na prevádzku linky,“ dodal Ráž.