Vitamín E v nich deformuje a oslabuje tzv. ochrannú lipidovú vrstvu pľúc. Ukázal to nový výskum Ústavu fyzikálnej chémie J. Heyrovského Akadémie vied Českej republiky v spolupráci s Helsinskou univerzitou.

To, že acetát vitamínu E (tokoferol acetát) je škodlivý, nie je žiadna novinka. Preukázal to americký výskum už v roku 2019. Vďaka novému objavu však teraz presne vieme, aký škodlivý je pre organizmus, informuje Česká televízia. Vedecký tím zistil, že zvyšuje povrchový tlak na pľúcach, čím poškodzuje ich ochrannú vrstvu.



Vitamín E by sa na základe amerického výskumu pridávať do elektronických cigariet už nemal. Problémom sú látky, ktoré sa do nich pridávajú teraz, ako sú konzervačné látky, farbivá a arómy, ktoré majú podobné vlastnosti ako tokoferoly.



Pomocou molekulárnych simulácií vedci a vedkyne zistili, že aj cigarety bez vitamínu E menia tlak v pľúcnych komorách. Podľa vedúceho výskumu Lukasza Cwiklika to dokazuje, že samotný základ elektronických cigariet má nepriaznivý vplyv na pľúca.



V Českej republike je používanie nikotínových výrobkov stále populárne. Podľa údajov z roku 2023 z prieskumu NAUTA Štátneho zdravotného ústavu užíva nejakú ich formu tretina ľudí vo veku 15 až 24 rokov, tretina z nich dokonca denne. E-cigarety sú populárne najmä medzi generáciou Z, čo je jedným z dôvodov, prečo uvažujú o sprísnení regulácie.