Zákazníkom bude vrátená suma.

Populárny reťazec Tedi sťahuje z predaja hračku - plyšový slon so srdiečkom. Skúška výrobkov preukázala, že sa v hračke vyskytujú malé časti. Tie môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia. Reťazec výrobok odporúča nepoužívať.

Ružový slon so srdiečkom je 20 centimetrov veľký. Číslo tovaru je 65228001212000000600. Zákazníci ho môžu ísť do predajne vrátiť. Výrobok bol na pobočkách v predaji od 24. októbra 2023 do 19. novembra 2024.

„Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 6 eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ informuje Tedi.