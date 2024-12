„Vláda z nás robí otrokov, burcuje proti nám verejnosť,“ tvrdia lekári. Opisujú, čo hrozí po uplynutí výpovedí

Pozri si naše tipy na darčeky, ktoré by sme si kúpili aj my 🤩

Mladý lekár Dávid prirovnal zákon, ktorý môže nútiť lekárov pracovať pod hrozbou väzenia k „otroctvu“. „Nehovoriac o tom, že to porušuje aj vlastnú ústavu, ale tak to tejto vláde nie je vôbec cudzie. Je to nehoráznosť, je to ďaleko cez čiaru,“ opisuje.