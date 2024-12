Podľa Kaliňáka je výhodou, že Slovensko už vrtuľníky Blackhawk má.

Ministerstvo obrany SR chce kúpiť 12 modernizovaných vrtuľníkov Blackhawk. Uprednostnilo ich pred rovnakým počtom vrtuľníkov Viper, ktoré dohadoval ešte ako šéf rezortu Jaroslav Naď.

Rezort by mohol rokovať aj o výzbroji pre vrtuľníky Blackhawk, ktoré už SR má. Na tlačovej konferencii pri príležitosti bilancie roka 2024 to vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák.

Jaroslav Naď z Demokratov tvrdí, že ide o nevýhodný nákup a predajca je Kaliňákov „spojenec.“ Tvrdí, že minister obrany zo Smeru pácha ekonomickú a bezpečnostnú sabotáž.

Citát: „Aj keď nabalíme všetky zbraňové systémy, ktoré tam pôjdu, aj pre všetky ostatné vrtuľníky, aj keby sme ešte dokúpili aktívnu ochranu, ktorá sama osebe stojí v miliónoch, tak sa dostaneme do nejakej polovičnej ceny, ktorá je pri Viperoch,“ vyhlásil minister.



Širší kontext: Minister obrany zdôraznil, že vrtuľníky budú mať životnosť najmenej 8000 letových hodín, čo by podľa aktuálneho využívania strojov mohlo znamenať desiatky rokov používania.



O ponukách na modernizované stroje Viper a Blackhawk hovoril pred časom minister Kaliňák na tlačovej konferencii. Dvanásť kusov vrtuľníkov Viper by mohlo s výzbrojou a muníciou stáť Slovensko asi 550 miliónov eur. Rovnaký počet Blackhawkov by bez výzbroje vyšiel na 150 miliónov eur. Kaliňák vtedy zdôraznil, že výhodou Blackhawkov je aj to, že SR už tento typ vlastní.



Naď tvrdí, že ide o používané stroje, ktoré naviac Slovensko kúpi bez výbavy. „Som presvedčený o tom, že rozhodnutie Róberta Kaliňáka nakúpiť radšej staré vrtuľníky od jemu blízkeho sprostredkovateľa, s množstvom nalietaných hodín, ako za mimoriadne výhodnú cenu nové a nepoužívané vrtuľníky od americkej vlády, je ekonomická a bezpečnostná sabotáž,“ napísal Naď.