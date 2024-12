Konsolidačný balíček so spotrebnou daňou z cukru už prináša prvé ohlasy.

Nová spotrebná daň z cukru, ktorá je súčasťou vládneho konsolidačného balíčka, sa dotkne najmä výrobcov sladených nápojov. Daň sa týka kolových nápojov, džúsov a energetických drinkov a očakáva sa, že prinesie zdražovanie cien až o desiatky percent, píšu TVNoviny.

Spoločnosť Kofola, jeden z najväčších výrobcov v regióne, už ohlásila zvýšenie cien v hodnote približne 20 miliónov eur.

„Pre nás je to pol miliardy korún (20 miliónov eur), o ktoré musíme navýšiť ceny. Predpokladáme, že to bude mať vplyv na spotrebu a tá na Slovensku poklesne,“ uviedol generálny riaditeľ Kofoly Daniel Buryš. Firma plánuje nahradiť cukor prírodnými sladidlami, avšak ani to podľa neho nepomôže udržať ceny.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov upozorňuje na ďalší problém: ochutené minerálky s nízkym obsahom cukru môžu byť po zavedení novej dane drahšie ako alkoholické nápoje či pivá. „Obávame sa, že nás nový zákon privedie do situácie, kedy ochutená minerálka s nízkym obsahom cukru nebude vedieť konkurovať niektorým alkoholickým nápojom alebo ochuteným pivám, čo považujeme za negatívny signál smerom k podpore verejného zdravia a ochrany mládeže,“ uviedla Lucia Morvai, výkonná riaditeľka asociácie.