Zelenskyj odkázal Orbánovi, že na Putina nemá vplyv.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nemá vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina a že Kyjev nepotrebuje Orbánovo sprostredkovanie vo vzťahu s USA.

Na utorňajšom zasadnutí Celoukrajinského kongresu miestnych a regionálnych samospráv tak Zelenskyj reagoval na Orbánov návrh týkajúci sa vianočného prímeria v rusko-ukrajinskej vojne a vzájomnej výmeny zajatcov.

Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že rok 2025 môže priniesť koniec vojny.

Citát: „Sme silná krajina, ukázali sme to na bojisku počas Putinovej agresie. Má ešte niekto iný v Európe takúto skúsenosť? Nie! Má Orbán takúto armádu? Nie! Ako budete vyvíjať tlak na Putina? Nejakým vtipom či úsmevom? Nech si to nechá pre seba,“ cituje Interfax - Ukrajina Zelenského, ktorý zdôraznil, že Ukrajina potrebuje priame vzťahy so Spojenými štátmi bez sprostredkovateľov.



Širší kontext: Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v utorok vyzvalo maďarskú vládu, aby ukončila manipulácie ohľadom vianočnej výmeny zajatcov a prímeria súvisiaceho s rusko-ukrajinskou vojnou. Kyjev uviedol, že kroky maďarskej strany sú ešte ďalej od presadzovania mieru než jej vyhlásenia a zdôraznil, že v ceste mieru stojí iba Rusko.

Prečítaj si aj tieto články: